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Жительница Заречного в надежде заработать на инвестициях за три месяца перевела на чужой счет около 950 тыс. рублей

09:00 | 30.07.2025 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1986 года рождения по совету злоумышленника, который связался с ней в мессенджере и предложил заработать на инвестициях, установила на свой телефон приложение и перечислила на чужой счет около 950 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

Жительница Заречного в надежде заработать на инвестициях за три месяца перевела на чужой счет около 950 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя указаниям звонившего, в течение трех месяцев женщина переводила денежные средства на счет в установленное приложение», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии жительнице Заречного не удалось вывести свои деньги, а незнакомец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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