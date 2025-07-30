Жительница Заречного в надежде заработать на инвестициях за три месяца перевела на чужой счет около 950 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1986 года рождения по совету злоумышленника, который связался с ней в мессенджере и предложил заработать на инвестициях, установила на свой телефон приложение и перечислила на чужой счет около 950 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

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«Следуя указаниям звонившего, в течение трех месяцев женщина переводила денежные средства на счет в установленное приложение», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии жительнице Заречного не удалось вывести свои деньги, а незнакомец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.