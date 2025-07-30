В Пензе грабитель вырвал у женщины пакет с 10 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Злоумышленник вырвал из рук женщины 1955 года рождения пакет с 10 млн. рублей на одной из улиц Пензы.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1955 года рождения. Гражданка пояснила, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Незнакомец пояснил, что злоумышленники пытаются совершить перевод денег с ее банковского счета и, чтобы спасти все свои сбережения, деньги нужно обналичить и поместить на «безопасный счет». [...] Женщина сняла имеющуюся у нее сумму и направилась на указанное мошенниками место встречи. В назначенном месте к ней подошел неизвестный мужчина. Он вырвал из ее рук пакет с 10 млн. рублей и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, им оказался 36-летний житель Липецкой области, который был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-релизе указано, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж».