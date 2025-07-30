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В Пензе завершено расследование дела об убийстве 91-летней пенсионерки

14:11 | 30.07.2025 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об убийстве 91-летней пенсионерки в квартире дома на улице Ладожской в Пензе.

В Пензе завершено расследование дела об убийстве 91-летней пенсионерки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы СУ СКР по региону, в совершении преступления обвиняется сын женщины.

«По данным следствия, в период с 21 по 22 августа 2023 года обвиняемый, находясь в квартире по улице Ладожской в городе Пензе, в ходе ссоры со своей матерью, находившейся в силу престарелого возраста и состояния здоровья в беспомощном состоянии, нанес ей множественные удары руками, ногами и тупым твердым предметом по голове и телу, после чего задушил ее. 91-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение вымогательства в отношении матери.

«В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя обвиняемый содержался под стражей», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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