Жительница Пензы перевела мошенникам около 1,9 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1956 года рождения после общения с телефонными мошенниками лишилась около 1,9 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая выдала себя за работницу Росфинмониторинга и заявила, что собеседница якобы стала фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистских организаций.

«После этого поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, что на имя заявительницы открыт «безопасный счет», куда ей необходимо перечислить все свои сбережения, чтобы спасти их от мошенников. Испугавшись, женщина проследовала в банк, где снялся свои личные накопления и перечислила на предоставленный звонившим счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней незнакомец по телефону сказал женщине о попытке злоумышленников оформить кредит на ее имя, после чего убедил ее опередить их и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Потерпевшая выполнила требования мужчины. После того как неизвестные перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 1 млн. 860 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».