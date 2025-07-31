В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о покушении на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере Криминал

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области, в соответствии с которым житель Удмуртии 1985 года рождения получил 7 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденный посредством тайника-закладки, расположенного на территории Пензенской области, договорился о приобретении у неустановленного лица психотропного вещества амфетамин массой 1,5 кг с целью дальнейшего распространения на территории Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что злоумышленник не смог довести преступный умысел до конца, поскольку был задержан.

В тексте уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.