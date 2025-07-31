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В Пензе раскрыта серия краж детского питания

16:18 | 31.07.2025 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность уроженца Москвы 1996 года рождения к совершению семи краж детского питания на общую сумму более 100 тыс. рублей из магазинов, расположенных в разных районах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе раскрыта серия краж детского питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый рассказал, что приезжал в Пензу на такси специально, чтобы совершить преступление. Мужчина заходил в торговую зону с сумкой, куда складывал товар, предварительно снимая антикражные датчики специальным устройством, и проходил мимо кассы. Затем он отправлялся в столицу, где сбывал товар на местном рынке», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по фактам краж возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Пензы», — добавляется в тексте.


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