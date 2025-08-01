Житель Пензенской области получил 7 лет колонии строгого режима за дачу взятки сотруднику ФСБ Криминал

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. 38-летний житель города Кузнецка приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за дачу взятки сотруднику управления ФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что осужденный решил организовать проведение незаконных азартных игр в городе Кузнецке. 13 апреля 2025 года в областном центре осужденный встретился с сотрудником УФСБ и предложил ему взятку в размере 300 тыс. рублей за предупреждение о проведении сотрудниками правоохранительных органов в городе Кузнецке оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконными азартными играми, и непресечение его противоправной деятельности. 31 мая 2025 года фигурант уголовного дела передал сотруднику УФСБ часть взятки в размере 150 тыс. рублей. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения дохода в результате проведения азартных игр», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.