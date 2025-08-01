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Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении черных копателей

14:18 | 01.08.2025 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Московской и Тульской областей, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания, а также в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении черных копателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемые прибыли на участок местности вблизи села Вадинск Пензенской области. При помощи лопат и с использованием металлоискателей они осуществили несколько десятков выемок грунта и незаконно извлекли более 70 археологических предметов, датированных XI-XX веками (сюльгамы, монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжки, фрагменты пластин и подвесок и другие), повредив тем самым целостность культурного слоя объекта археологического наследия», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем уточняется, что противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

«В багажнике автомобиля, на котором они прибыли в Пензенскую область, обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения в значительном размере», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Вадинский районный суд.


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