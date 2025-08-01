Житель Кузнецка получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство Криминал

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 43-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 апреля 2025 года в городе Кузнецке осужденный распивал спиртное со своими знакомыми. В процессе общения между ним и еще одним гостем произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. Осужденный ударил потерпевшего рукой по голове, отчего тот упал на пол и потерял сознание. Затем фигурант нанес мужчине множественные удары деревянной киянкой по голове. После причинения телесных повреждений он перетащил пострадавшего в гараж, где потерпевший скончался от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже был судим за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и ряд других преступлений.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.