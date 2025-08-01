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Мошенники выманили у жителя Пензы 930 тыс. рублей

17:29 | 01.08.2025 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1968 года рождения лишился 930 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники выманили у жителя Пензы 930 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала ему позвонил незнакомец, который под предлогом замены электросчетчиков попросил назвать код из SMS.

«После этого мужчине поступило сообщение о том, что его персональными данными завладели мошенники. [...] По указанному в сообщении номеру потерпевшему ответил неизвестный, который подтвердил информацию и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя заявителя и ему необходимо все денежные средства перечислить на «безопасный счет». Следуя указаниям собеседника, мужчина проследовал в отделение банка, где обналичил денежные средства и после этого перечислил их на указанный счет. Общая сумма ущерба составила 930 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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