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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей

09:24 | 03.08.2025 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1 млн. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив звонившему, мужчина выполнил все его инструкции, оформил кредит и перевел деньги на указанный счет. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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