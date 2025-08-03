Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив звонившему, мужчина выполнил все его инструкции, оформил кредит и перевел деньги на указанный счет. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».