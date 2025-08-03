До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о том, что ее приятельнице угрожает убийством бывший супруг. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что проживает с потерпевшей. В этот день женщина часто с кем-то общалась по телефону. Подумав, что бывшая супруга переписывается с другим мужчиной, он ее приревновал. Между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемый взял на кухне нож и приставил его к лицу женщины со словами об угрозе убийством. Испугавшись, потерпевшая смогла выбежать в подъезд и позвонить своей приятельнице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».