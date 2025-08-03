18:29:04 Воскресенье, 3 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством

11:58 | 03.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о том, что ее приятельнице угрожает убийством бывший супруг. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что проживает с потерпевшей. В этот день женщина часто с кем-то общалась по телефону. Подумав, что бывшая супруга переписывается с другим мужчиной, он ее приревновал. Между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемый взял на кухне нож и приставил его к лицу женщины со словами об угрозе убийством. Испугавшись, потерпевшая смогла выбежать в подъезд и позвонить своей приятельнице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе
Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток Отремонтирована автодорога «Обход Земетчино»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама