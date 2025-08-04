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Жительница Пензенской области лишилась более 1,1 млн. рублей, поверив «работнику портала госуслуг»

09:02 | 04.08.2025 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Жительница Башмаковского района Пензенской области 2006 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей после общения с телефонным мошенником, который представился работником портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

Жительница Пензенской области лишилась более 1,1 млн. рублей, поверив «работнику портала госуслуг». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил о том, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит и похитить денежные средства. Звонивший убедил собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина, следуя рекомендациям злоумышленника, перевела деньги на чужой счет и лишь впоследствии осознала произошедшее.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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