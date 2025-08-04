Мошенники выманили 1,5 млн. рублей у пенсионерки из Пензы Криминал

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Жительница Железнодорожного района Пензы 1952 года рождения лишилась 1,5 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который ввел ее в заблуждение о возможности замены ключей от домофона по льготной программе и предложил назвать код из SMS.

«После этого ей позвонил якобы представитель банка, который убедил пензячку, что после предыдущего разговора ее сбережения скомпрометированы. Он попросил пенсионерку обналичить все имеющиеся сбережения в банке и перевести их на «безопасный счет». По его словам, как только она переведет средства, деньги пройдут проверку и вернутся обратно ей на банковский вклад. Женщина поверила», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».