19:12:04 Понедельник, 4 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили 1,5 млн. рублей у пенсионерки из Пензы

17:06 | 04.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Жительница Железнодорожного района Пензы 1952 года рождения лишилась 1,5 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками.

Мошенники выманили 1,5 млн. рублей у пенсионерки из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который ввел ее в заблуждение о возможности замены ключей от домофона по льготной программе и предложил назвать код из SMS.

«После этого ей позвонил якобы представитель банка, который убедил пензячку, что после предыдущего разговора ее сбережения скомпрометированы. Он попросил пенсионерку обналичить все имеющиеся сбережения в банке и перевести их на «безопасный счет». По его словам, как только она переведет средства, деньги пройдут проверку и вернутся обратно ей на банковский вклад. Женщина поверила», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама