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В Пензе двое подростков приговорены к 5 годам лишения свободы за покушение на незаконный оборот наркотиков

18:19 | 04.08.2025 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено в Пензе двоим 17-летним подросткам за 11 эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, совершенных организованной группой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе двое подростков приговорены к 5 годам лишения свободы за покушение на незаконный оборот наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что двое несовершеннолетних решили заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. Не позднее 1 апреля 2025 года несовершеннолетние, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» массой не менее 161,18 грамма на территории Пензенского района, забрали ее и доставили по месту жительства одного из них. Расфасовав наркотическое средство на более мелкие партии, они оборудовали несколько новых тайников с наркотиком в Ленинском районе города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подростки не довели свой преступный умысел до конца, поскольку 1 апреля 2025 года были задержаны сотрудниками полиции.

«Соучастники преступлений поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.


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