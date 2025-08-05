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Жительница Каменского района по совету незнакомца перевела более 980 тыс. рублей на «безопасный счет»

11:06 | 05.08.2025 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1952 года рождения лишилась более 980 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

Жительница Каменского района по совету незнакомца перевела более 980 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, сначала ей позвонил мужчина, который представился сотрудником почты и попросил назвать код из SMS якобы для получения посылки из Санкт-Петербурга.

«После этого женщине поступил еще один звонок от якобы работника Роскомнадзора, который заявил, что на имя заявительницы неизвестные оформили доверенность. Звонивший убедил собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет» для того, чтобы предотвратить незаконные операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Каменского района поверила злоумышленнику и перевела деньги на чужой счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — поясняется в тексте.


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