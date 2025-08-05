Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, получившему 3 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым 3 года в колонии общего режима проведет житель региона 1989 года рождения, убедивший знакомого передать ему 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо непривлечения его к уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного дела, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный [...] убедил своего знакомого передать ему денежные средства в размере 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо исключения привлечения его к уголовной ответственности в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что первая часть денежных средств в размере 300 тыс. рублей была переведена мужчине на банковский счет, при передаче оставшейся суммы — 1,5 млн. рублей — он был задержан.

В тексте уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.