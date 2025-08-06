Жительница Пензенской области перевела неизвестным около 1 млн. рублей после сообщений о взломе аккаунта на портале госуслуг Криминал

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 2004 года рождения лишилась около 1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников о взломе аккаунта на портале госуслуг.

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«Гражданка сообщила о том, что ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась работником портала госуслуг. Незнакомка рассказала, что заявительнице необходимо заменить СНИЛС и для этого нужно сообщить код из SMS», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что потерпевшая выполнила указания незнакомки, после чего ей стали приходить уведомления о постороннем входе на портал госуслуг.

«Испугавшись, девушка связалась с неизвестным, который представился работником банка. Неизвестный сообщил, что заявительнице нужно в срочном порядке перечислить все свои денежные средства на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Следуя указаниям злоумышленника, девушка перевела на мошеннические счета около 1 млн. рублей, 300 тыс. из которых — кредитные средства», — сказано в пресс-релизе.

В тексте указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».