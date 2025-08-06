В Неверкино возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при благоустройстве общественной территории Криминал

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по результатам проведенной прокуратурой Неверкинского района Пензенской области проверки исполнения законодательства при выполнении мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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«Установлено, что в феврале 2025 года между администрацией Неверкинского сельсовета и индивидуальным предпринимателем заключен контракт на благоустройство общественной территории на улице Куйбышева села Неверкино. [...] Сумма контракта составляла свыше 4,7 млн. рублей. Вопреки условиям контракта подрядчик в целях извлечения материальной выгоды при выполнении скрытых работ уменьшил их объем, а также использовал строительные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что по результатам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — отмечается в пресс-релизе.