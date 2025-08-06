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В Пензе задержанный после выстрела в воздух мужчина стал фигурантом дела о переделке оружия

15:18 | 06.08.2025 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1999 года рождения, который был задержан сотрудниками полиции после выстрела в воздух в Октябрьском районе города, стал фигурантом уголовного дела о переделке оружия.

В Пензе задержанный после выстрела в воздух мужчина стал фигурантом дела о переделке оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, после произошедшего в отделе полиции у мужчины был изъят полуавтоматический пистолет, который направили на экспертизу.

«Согласно заключению эксперта, представленный на исследование пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанный самодельным способом из пистолета модели «Baron HK». Мужчина дал признательные показания и рассказал, что приобрел пистолет и решил его переделать у себя в гараже. Найдя в сети интернет инструкцию, подозреваемый осуществил задуманное. Когда мужчина вышел из гаража, то услышал ссору с соседями и решил вмешаться», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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