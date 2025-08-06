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В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 930 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности банкнот

16:07 | 06.08.2025 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Мошенники выманили у жительницы Октябрьского района Пензы 1937 года рождения 930 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности имеющихся у пенсионерки банкнот.

В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 930 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности банкнот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который убедил ее назвать номер СНИЛС и код из SMS якобы для замены телефонной линии по месту жительства.

«После этого ей поступил еще один звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что пензячка передала свои данные мошенникам и все денежные средства, которые находятся у женщины, могут быть фальшивыми и ей необходимо срочно проверить подлинность наличных. Для этого ей требовалось собрать все средства и передать их в московское казначейство. Действуя по инструкции, потерпевшая передала 930 тыс. рублей неизвестной женщине, которая ждала у подъезда», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пенсионерка осознала обман на следующий день.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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