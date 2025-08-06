23:39:06 Среда, 6 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе председатель правления ТСЖ обвиняется в получении денег от подрядчика за заключение договоров на капремонт МКД

17:23 | 06.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела по обвинению председателя правления товарищества собственников жилья в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп».

В Пензе председатель правления ТСЖ обвиняется в получении денег от подрядчика за заключение договоров на капремонт МКД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее мая 2021 года председатель правления ТСЖ предложил индивидуальному предпринимателю передать ему 200 тыс. рублей за заключение с ним от имени ТСЖ договора подряда на проведение капитального ремонта и фасада многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе города Пензы на сумму более 1,4 млн. рублей, на что тот согласился. Часть незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей обвиняемый получил в августе 2021 года, оставшуюся часть — в октябре 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, в декабре 2023 года председатель правления ТСЖ получил от того же предпринимателя еще 9 тыс. рублей за заключение договора подряда на проведение капремонта козырьков балконов МКД.

«Вину в совершении коррупционных преступлений он признал», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама