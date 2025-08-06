В Пензе председатель правления ТСЖ обвиняется в получении денег от подрядчика за заключение договоров на капремонт МКД Криминал

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела по обвинению председателя правления товарищества собственников жилья в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп».

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«По данным следствия, не позднее мая 2021 года председатель правления ТСЖ предложил индивидуальному предпринимателю передать ему 200 тыс. рублей за заключение с ним от имени ТСЖ договора подряда на проведение капитального ремонта и фасада многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе города Пензы на сумму более 1,4 млн. рублей, на что тот согласился. Часть незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей обвиняемый получил в августе 2021 года, оставшуюся часть — в октябре 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, в декабре 2023 года председатель правления ТСЖ получил от того же предпринимателя еще 9 тыс. рублей за заключение договора подряда на проведение капремонта козырьков балконов МКД.

«Вину в совершении коррупционных преступлений он признал», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.