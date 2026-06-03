В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу об обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 17 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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«По версии следствия, в период с сентября 2024 года по март 2025 года обвиняемый, не имея лицензии, закупил для последующего сбыта оптовую партию немаркированной табачной продукции и хранил ее в Пензе в арендованных торговых павильонах и гараже. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято более 131 тыс. немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 17 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.