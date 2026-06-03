В Пензе полиция завершила расследование двух уголовных дел из трех, возбужденных в связи с изъятием контрафактной табачной продукции на 31 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Полиция завершила расследование уголовных дел, возбужденных в отношении жителей Пензы 1972 и 1975 годов рождения по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Криминальная деятельность по незаконному обороту немаркированных табачных изделий была пресечена в марте 2025 года в ходе совместных мероприятий сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что было возбуждено три уголовных дела — в отношении троих пензенцев 1966, 1972 и 1975 годов рождения.

«Как установило следствие, фигуранты приобретали контрафактную продукцию в сети интернет, которую потом сбывали в нескольких торговых точках на территории города Пензы с сентября 2024 года по март 2025 года. Всего в результате осмотра торговых точек, а также складов, принадлежащих фигурантам, сотрудники изъяли свыше 241 тыс. пачек контрафакта на общую сумму, превышающую 31 млн. рублей. Отсутствие на них акцизных марок, как российских, так и иностранных, указывало на их нелегальное происхождение», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что на период расследования фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего пензенца, продолжается», — поясняется в пресс-релизе.