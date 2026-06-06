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Звонок из «службы доставки цветов» обернулся для жительницы Пензы потерей более 500 тыс. рублей

10:08 | 06.06.2026 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась более 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, один из которых представился сотрудником службы доставки цветов и выманил цифровой код под предлогом доставки букета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Звонок из «службы доставки цветов» обернулся для жительницы Пензы потерей более 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После этого пенсионерке поступил еще один звонок от мужчины. Гражданин представился сотрудником Росфинмониторинга и пояснил, что мошенники завладели ее персональными данными. Заявительница по указанию собеседника, спасая свои сбережения, перечислила на предоставленный им «безопасный счет» более 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что позднее женщина осознала обман.

В тексте уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


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