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Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

13:48 | 06.06.2026 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Московский областной суд приговорил местного жителя 1997 года рождения к 12 годам колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, будучи несогласным с проведением специальной военной операции на территории Украины, придерживаясь антироссийских взглядов, осуществил криптовалютный перевод в украинский фонд, используемый в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


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