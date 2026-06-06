Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену Криминал

Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Московский областной суд приговорил местного жителя 1997 года рождения к 12 годам колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденный, будучи несогласным с проведением специальной военной операции на территории Украины, придерживаясь антироссийских взглядов, осуществил криптовалютный перевод в украинский фонд, используемый в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.