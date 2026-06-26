Жительница Заречного лишилась около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Заречный, 26 июня 2026. PenzaNews. 40-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества и лишилась около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в сети интернет в одном из сообществ она познакомилась с мужчиной. В ходе общения неизвестный рассказал гражданке о дополнительном заработке и предложил попробовать. [...] После этого с женщиной в одном из мессенджеров связался специалист инвестиционной компании и [...] пояснил потерпевшей, что для получения дохода ей необходимо оформить счет в одном из инвестиционных приложений, на который в последующем нужно будет внести денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого жительница Заречного за две недели внесла на неустановленный счет около 900 тыс. рублей, однако обещанного дохода она так и не получила, в связи с чем обратилась в полицию.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в пресс-релизе.