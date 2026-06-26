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Житель Пензенской области подозревается в распространении порнографии

11:03 | 26.06.2026 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 2005 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Пензенской области подозревается в распространении порнографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поступившей оперативной информации сотрудниками УМВД России по Пензенской области было установлено, что один из активных пользователей популярной социальной сети может быть причастен к незаконному распространению материалов порнографического характера. В результате проведенной проверки полученные данные подтвердились. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что гражданин, используя интернет-ресурсы, создал канал, через который осуществлял рассылку изображений порнографического характера. Более того, он предоставлял другим пользователям возможность просмотра и сохранения этих материалов. Доступ к изображениям предоставлялся на платной основе», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

«Данная статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.


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