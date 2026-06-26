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Житель Пензенской области подозревается в госизмене

14:01 | 26.06.2026 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Житель Пензенской области подозревается в госизмене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, будучи несогласным с проведением специальной военной операции на территории Украины, придерживаясь антироссийских взглядов, осуществил криптовалютный перевод на банковские реквизиты, используемые украинской организацией в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


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