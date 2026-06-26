В Кузнецке мужчина приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство Криминал

Кузнецк, 26 июня 2026. PenzaNews. 57-летний мужчина приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершенное в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что 13 декабря 2025 года в городе Кузнецке осужденный распивал спиртное в компании сожительницы и ее знакомых. В процессе общения между ним и одним из гостей произошел конфликт. В ходе выяснения отношений фигурант уголовного дела схватил нож и нанес им не менее двух ударов в область груди оппонента. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора.