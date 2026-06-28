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Жительница Заречного перевела около 1,9 млн. рублей на «безопасный счет»

12:33 | 28.06.2026 | Криминал

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Заречный, 28 июня 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1988 года рождения лишилась около 1,9 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за представителя портала госуслуг.

Жительница Заречного перевела около 1,9 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник заявил, что мошенники оформляют на имя женщины кредиты и похищают ее деньги.

«Собеседник убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы погасить задолженности, а также предотвратить незаконные операции. Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевшая перевела свои сбережения в сумме 1 млн. 879 тыс. рублей на банковские счета, указанные мошенником. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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