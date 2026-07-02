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Жителю Сердобского района предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику ФСБ

11:07 | 02.07.2026 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Обвинение в даче взятки должностному лицу в значительном размере за заведомо незаконное бездействие предъявлено 49-летнему жителю Сердобского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Жителю Сердобского района предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в начале июня 2026 года в городе Каменке мужчина передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области взятку в сумме 100 тыс. рублей за незаконное бездействие — несоставление материалов оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного приобретения фигурантом специальных технических средств, которые он намеревался использовать при сдаче экзамена в МРЭО ГИБДД. Его противоправные действия были пресечены правоохранителями», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.


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