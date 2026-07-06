Жительница Заречного перевела мошенникам около 1,1 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Заречный, 6 июля 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1988 года рождения перевела мошенникам около 1,1 млн. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, предложение получить дополнительный доход ей поступило от незнакомца в мессенджере.

«Вскоре заявительница получила еще одно сообщение от якобы специалиста инвестиционной компании. Незнакомец рассказал потерпевшей, что для осуществления данной деятельности необходимо зарегистрироваться в специальном приложении и перечислить денежные средства на криптокошелек. Доверившись злоумышленнику, заявительница частями перевела по предоставленным счетам около 1,1 млн. рублей из своих личных сбережений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого собеседник перестал выходить на связь.

«Спустя некоторое время женщина поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».