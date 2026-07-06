Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому Криминал

Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту вымогательства денег у местной жительницы 2006 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Гражданка пояснила, что в сети интернет общалась со своим приятелем. В разгар переписки заявительница прислала ему свои интимные фотографии. Спустя некоторое время ей в мессенджере написал сообщение неизвестный, который сообщил о наличии у него пикантных снимков девушки. Незнакомец стал вымогать и требовать перечислить ему 3 тыс. рублей, иначе все фотографии он распространит в сеть интернет по знакомым и родственникам девушки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая отказалась переводить деньги и обратилась в полицию, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.