16:01:14 Понедельник, 6 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому

12:07 | 06.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту вымогательства денег у местной жительницы 2006 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что в сети интернет общалась со своим приятелем. В разгар переписки заявительница прислала ему свои интимные фотографии. Спустя некоторое время ей в мессенджере написал сообщение неизвестный, который сообщил о наличии у него пикантных снимков девушки. Незнакомец стал вымогать и требовать перечислить ему 3 тыс. рублей, иначе все фотографии он распространит в сеть интернет по знакомым и родственникам девушки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая отказалась переводить деньги и обратилась в полицию, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО На улице Зарубина в Пензе обновили более 250 метров водопроводных сетей
В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок Житель Башмаковского района подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта
Житель Пензы получил 7 лет колонии за причинение смерти знакомому В Кузнецке женщина потратила деньги сожителя на онлайн-ставки, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама