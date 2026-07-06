04:06:06 Вторник, 7 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам охранной организации

16:33 | 06.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту невыплаты зарплаты работникам охранной организации в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам охранной организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что 23 работникам охранной организации с марта 2026 года по настоящее время не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга составила свыше 380 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что ход и результаты расследования, а также восстановление прав работников находятся на контроле прокуратуры района.


Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО
На улице Зарубина в Пензе обновили более 250 метров водопроводных сетей В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок
Житель Башмаковского района подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта Житель Пензы получил 7 лет колонии за причинение смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама