В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам охранной организации Криминал

Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту невыплаты зарплаты работникам охранной организации в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что 23 работникам охранной организации с марта 2026 года по настоящее время не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга составила свыше 380 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что ход и результаты расследования, а также восстановление прав работников находятся на контроле прокуратуры района.