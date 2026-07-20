Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Сердобске Криминал

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины 1974 года рождения, тело которой с ножевыми ранениями было обнаружено в доме на улице Быкова в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что незадолго до происшествия к потерпевшей приехал в гости ее знакомый. По предварительной информации, пара распивала спиртные напитки. В процессе застолья между знакомыми возник словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разозлился и начал наносить потерпевшей телесные повреждения по всему телу. Затем мужчина повалил женщину на пол, схватил нож и нанес пострадавшей несколько ножевых ранений по разным частям тела», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что труп женщины обнаружил несовершеннолетний сын подозреваемого, который приехал в гости к отцу, он вызвал на место полицию и скорую помощь.

«Полицейские выяснили, что злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.