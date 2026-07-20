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Житель Пензенской области и иностранец подозреваются в организации незаконной миграции

14:27 | 20.07.2026 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1982 года рождения и иностранного гражданина 1991 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель Пензенской области и иностранец подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


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