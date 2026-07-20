Житель Пензы подозревается в незаконном сбыте сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Подозреваемый незаконно сбыл сильнодействующее вещество своему знакомому 1992 года рождения, у которого в ходе личного досмотра полицейские изъяли капсулы неизвестного вещества массой около 11 граммов. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, [...] вещество содержит в своем составе [...] прегабалин массой 10,8 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как пояснил подозреваемый, он приобрел данное вещество для личного употребления и дальнейшего сбыта.

«Он предложил знакомому приобрести капсулы. Мужчина согласился и получил от злоумышленника из рук в руки [...] 27 капсул», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.