Житель Пензенской области приговорен к 8,5 годам лишения свободы за покушение на содействие террористической деятельности Криминал

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области 2002 года рождения к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования ее деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.