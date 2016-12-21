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Пензенцам рассказали о возрождении традиции домашних театров

21:02 | 21.12.2016 | Культура

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Организация семейного досуга в период каникул стала главной темой заседания родительского университета школы №66, состоявшегося в среду, 21 декабря, в работе которого приняли участие сотрудники пензенской городской библиотеки №13 имени Н.А. Некрасова.

Пензенцам рассказали о возрождении традиции домашних театров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для родителей, совета ветеранов педагогического труда и детей провели мастер-классы.

Кроме того, сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с книгами, рассказывающими о том, как сделать новогодний праздник в кругу семьи незабываемым, и показали сувениры, изготовленные представителями кружка декоративно-прикладного творчества «Бумажные фантазии».

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы города Пензы, особый интерес вызвала информация об организации театральных представлений.

Библиотекари рассказали присутствующим о возрождающихся традициях домашнего театра в России и о том, как можно поставить новогодний спектакль силами одной семьи.
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