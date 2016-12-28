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В пензенской филармонии будут проводить онлайн-трансляции концертов

15:16 | 28.12.2016 | Культура

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Новый проект, в рамках которого в пензенской областной филармонии будут на регулярной основе проводиться онлайн-трансляции концертов, планируется реализовать в 2017 году.

В пензенской филармонии будут проводить онлайн-трансляции концертов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, первая такая трансляция, организованная из зала московской филармонии, была проведена в тестовом режиме в минувший вторник, 27 декабря.

Ожидается, что онлайн-трансляции позволят жителям Пензенской области увидеть уникальные концерты, проходящие в самых известных залах страны, в том числе те, билеты на которые стоят недешево.

Проект призван содействовать популяризации филармонической деятельности и расширению слушательской аудитории.
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