В пензенской филармонии будут проводить онлайн-трансляции концертов Культура

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Новый проект, в рамках которого в пензенской областной филармонии будут на регулярной основе проводиться онлайн-трансляции концертов, планируется реализовать в 2017 году.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, первая такая трансляция, организованная из зала московской филармонии, была проведена в тестовом режиме в минувший вторник, 27 декабря.

Ожидается, что онлайн-трансляции позволят жителям Пензенской области увидеть уникальные концерты, проходящие в самых известных залах страны, в том числе те, билеты на которые стоят недешево.

Проект призван содействовать популяризации филармонической деятельности и расширению слушательской аудитории.