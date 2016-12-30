Пензенская галерея запустит проект «Субботние встречи с одной картиной» Культура

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Новый проект «Субботние встречи с одной картиной» будет реализован на базе пензенской галереи имени К.А. Савицкого в 2017 году.

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Его премьера состоится в субботу, 7 января.

В этот день посетители увидят фильм «Прикосновение к тайне», после чего их ждет встреча с портретом Варвары Римской-Корсаковой.

«Чуть больше года в музее одной картины жители и гости города могли знакомиться с произведением кисти Франца Ксавера Винтерхальтера «Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой». Сейчас он вернулся в картинную галерею, но оказалось, что этого времени мало, и не все желающие смогли попасть на показ. В связи с многочисленными обращениями жителей города администрация пензенской картинной галереи приняла решение проводить «Субботние встречи с одной картиной», — отмечается в официальной группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Стоимость билета составит для школьников и пенсионеров 60 рублей, для студентов — 70, а для взрослых — 100 рублей.