В Пензе в стенах библиотеки прозвучат романсы, арии и песни из кинофильмов Культура

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Старинные романсы, арии из опер и оперетт русских и зарубежных исполнителей, а также песни из кинофильмов прозвучат во время музыкального мероприятия, которое пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 11 января.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, участие во встрече примут солисты вокальной студии под руководством Ольги Уртадо.

Разнообразит вокальную программу выступление концертмейстера и пианиста Андрея Панфилова. В его исполнении прозвучат фортепианные произведения Ференца Листа и Фредерика Шопена.

Также гости библиотеки смогут ознакомиться с книжной выставкой «В мире вокальной музыки».