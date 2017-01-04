03:09:03 Четверг, 5 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский музей пригласил посетителей на лыжную прогулку

14:46 | 04.01.2017 | Культура

Печать

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей выступил организатором необычной экскурсии, участники которой совершат лыжную прогулку к археологическому памятнику III–IV и VIII–XIII веков нашей эры «Золотаревское городище».

Пензенский музей пригласил посетителей на лыжную прогулку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пройдет в предстоящую субботу, 7 января.

Встреча участников состоится у информационного щита «Золотаревское городище» в 11.00.

Золотаревское городище — уникальный памятник средневековой истории на территории Европы. Поселение находилось в верховьях реки Суры на землях Волжской Булгарии. В X веке город превратился в перекресток мировых торговых путей, начинавшихся от Великого шелкового пути и уходившего в Западную Европу.

Здесь в XIII веке разыгралась битва между защитниками крепости и войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси. На территории городища найдено огромное количество свидетельств этого сражения.
Актуальное
Читайте также
В Пензе 16-летний подросток подозревается в краже телефона В Мордовии в ДТП попал менеджер из Пензенской области
В Лунино из бара украли музыкальный центр В Пензе две молодые матери попались на краже одежды из торгового центра
В Пензе сыграют в хоккей в валенках Участковые задержали жителя Пензы, набросившегося с кулаками на престарелую мать
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама