Пензенский музей пригласил посетителей на лыжную прогулку Культура

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей выступил организатором необычной экскурсии, участники которой совершат лыжную прогулку к археологическому памятнику III–IV и VIII–XIII веков нашей эры «Золотаревское городище».

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Она пройдет в предстоящую субботу, 7 января.

Встреча участников состоится у информационного щита «Золотаревское городище» в 11.00.

Золотаревское городище — уникальный памятник средневековой истории на территории Европы. Поселение находилось в верховьях реки Суры на землях Волжской Булгарии. В X веке город превратился в перекресток мировых торговых путей, начинавшихся от Великого шелкового пути и уходившего в Западную Европу.

Здесь в XIII веке разыгралась битва между защитниками крепости и войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси. На территории городища найдено огромное количество свидетельств этого сражения.