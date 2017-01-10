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В Пензе по итогам благотворительного спектакля собрано более 300 тыс. рублей

15:38 | 10.01.2017 | Культура

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Более 300 тыс. рублей собрано по итогам благотворительного спектакля «Да здравствует любовь!», премьера которого состоялась в центре культуры и досуга Пензы в минувшее воскресенье, 8 января. Об этом сообщила президент фонда социальной поддержки населения «Святое дело» Любовь Шубенкина.

В Пензе по итогам благотворительного спектакля собрано более 300 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, эти средства будут направлены на оказание помощи детям с ДЦП.

Любовь Шубенкина выразила благодарность администрации Пензы, лично мэру Виктору Кувайцеву, а также всем жителям, поддержавшим данный проект.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благотворительный лирический спектакль «Да здравствует любовь!» поставлен по мотивам произведений начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной и ее отца Александра Петрушкова.

Главную мужскую роль в постановке исполнил заслуженный артист России Владимир Литвинов. Героем спектакля стала и автор проекта Вера Фейгина.

По данным мэрии Пензы, непроданные билеты до дня премьеры билеты были вручены ветеранам и инвалидам.
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