В Пензе по итогам благотворительного спектакля собрано более 300 тыс. рублей Культура

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Более 300 тыс. рублей собрано по итогам благотворительного спектакля «Да здравствует любовь!», премьера которого состоялась в центре культуры и досуга Пензы в минувшее воскресенье, 8 января. Об этом сообщила президент фонда социальной поддержки населения «Святое дело» Любовь Шубенкина.

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По ее словам, эти средства будут направлены на оказание помощи детям с ДЦП.

Любовь Шубенкина выразила благодарность администрации Пензы, лично мэру Виктору Кувайцеву, а также всем жителям, поддержавшим данный проект.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благотворительный лирический спектакль «Да здравствует любовь!» поставлен по мотивам произведений начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной и ее отца Александра Петрушкова.

Главную мужскую роль в постановке исполнил заслуженный артист России Владимир Литвинов. Героем спектакля стала и автор проекта Вера Фейгина.

По данным мэрии Пензы, непроданные билеты до дня премьеры билеты были вручены ветеранам и инвалидам.