Застрожный назвал исторической справедливостью переименование управления культуры Культура

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный назвал исторической справедливостью переименование управление культуры и архива региона в министерство.

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«Восстанавливается историческая справедливость. […] Управление культуры было еще при облисполкоме, при советской власти. Потом недолго был департамент культуры, а потом уже было министерство», — сказал он, комментируя ИА «PenzaNews» решение губернатора Ивана Белозерцева.

По мнению Кирилла Застрожного, статус министерства положительно скажется на результатах работы ведомства.

«Статус этот на работу министерства будет влиять с двух сторон. С одной, он больше возможностей дает руководству министерства в общении с коллегами, с представителями муниципальных властей, с другими структурами, с теми же инвесторами, придает вес, солидность и авторитет в деятельности, так как руководитель-министр — член правительства, вопросы министру проще разные решать», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по мнению Кирилла Застрожного, проработавшего в сфере культуры большую часть своей жизни, возрастет ответственность сотрудников ведомства.

«Это будет уже одно из ключевых подразделений правительства. Естественно, и Татьяна Владимировна Курдова [начальник управления культуры и архива Пензенской области], и ее заместители — все работники аппарата будут на виду, все их шаги будут иметь больший резонанс и общественную значимость. Естественно, им предстоит более ответственная и напряженная работа», — сказал директор картинной галереи.