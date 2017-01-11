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В Пензе пройдет вечер памяти Валерия Беляковича

17:12 | 11.01.2017 | Культура

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Вечер памяти основателя и художественного руководителя Московского театра на Юго-Западе, народного артиста России, режиссера Валерия Беляковича пройдет в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в предстоящую субботу, 14 января.

В Пензе пройдет вечер памяти Валерия Беляковича

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 января исполнится 40 дней с тех пор, как ушел из жизни народный артист России, актер и режиссер, основатель Московского театра на Юго-Западе Валерий Романович Белякович. Пензенские зрители хорошо помнят его как постановщика десяти ярких, неординарных спектаклей на сцене драмтеатра, актеры и сотрудники театра — как мощного, харизматичного и очень человечного лидера, режиссера, учителя, друга», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

В нем добавляется, что в малом зале соберутся актеры, работники пензенских театров и все, кому дорога память о Валерии Беляковиче.

«Прозвучат воспоминания о Валерии Романовиче, будут показаны архивные фотографии и фрагменты видеосъемок», — добавляется в сообщении.

Начало вечера памяти намечено на 16.00.
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