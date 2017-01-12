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В Кузнецке стартовал конкурс стихов о любви

10:33 | 12.01.2017 | Культура

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Кузнецк, 12 января 2017. PenzaNews. Прием работ на XVII молодежный конкурс стихов о любви стартовал в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке стартовал конкурс стихов о любви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие молодые люди в возрасте до 30 лет.

Победители будут определены в двух возрастных категориях — до 14 лет и от 15 лет.

Всего предусмотрено 12 номинаций, среди которых — «За лучший сборник», «Последний романтик», «За профессионализм и выразительность», «Около любви», «Белый стих», «За яркость чувств», «За образность», «За лиричность», «Виртуальный роман», «Школьная любовь», «Любовь и война» и «Любовь-морковь».

При этом на конкурс необходимо предоставить не менее трех стихотворений. Они будут приниматься до 9 февраля.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 февраля.
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