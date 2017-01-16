Борис Шигин озвучит часть стихотворений из нового сборника «По алфавиту» Культура

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин лично озвучит часть стихотворений, вошедших в его новый сборник «По алфавиту. Песни. Стихи. Романсы».

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«В эту книгу вошло около 60 абсолютно новых стихов, написанных в 2016 году. Это любовная лирика. Можно сказать, философская любовная лирика. 17 стихотворений стали песнями, на них уже написана музыка», — сообщил ИА «PenzaNews» Борис Шигин в понедельник, 16 января.

По его словам, работу над диском, на котором будут записаны песни и стихи, озвученные автором, намечено завершить в течение 1,5 месяцев.

«Диск, конверт с которым будет вклеен в книгу, будет содержать новые песни, и впервые стихи я начитаю сам. […] Я не хочу распространять книгу без вложения», — пояснил собеседник агентства.

Борис Шигин отметил, что раньше он выпускал отдельно книги и музыкальные альбомы, которых на данный момент насчитывается четыре.

«В течение года я писал эти стихи, и песни появились. Мне подумалось, что они должны быть вместе», — добавил поэт.

Отвечая на вопрос о том, что именно вдохновило на создание сборника, Борис Шигин, не задумываясь, сказал: «Любовь».

«Больше ничего поэта не вдохновляет пока еще. Фамилию, имя, отчество уточнять не буду. Пусть это будет маленькой тайной поэта. Могу сказать, что впервые в жизни со мной это приключилось. […] Впервые в жизни так случилось, что я так много написал за год», — пояснил собеседник агентства.

Он особо обратил внимание на то, что работа с выпуском сборника не остановилась — уже написаны стихи и песни, которые могут войти в следующее издание.

«Очень жалко мне, что они уже не попадут в эту книжку, но это вечная проблема. Значит есть какая-то перспектива. В будущем, дай бог, войдут новые стихотворения и песни в новую книжку и в музыкальный альбом», — сказал поэт.

Борис Шигин подчеркнул, что выпуск книги, тираж которой составил 350 экземпляров, стал возможным благодаря поддержке друзей.

«Это не государственное финансирование. Друзья-бизнесмены поддержали этот проект», — пояснил собеседник агентства.