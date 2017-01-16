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Заречный примет всероссийский фестиваль творчества «Траектория мысли»

14:46 | 16.01.2017 | Культура

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Заречный, 16 января 2017. PenzaNews. III всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Траектория мысли» пройдет в Заречном Пензенской области с 20 по 22 января.

Заречный примет всероссийский фестиваль творчества «Траектория мысли». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как ожидается, в нем примут участие около 1,5 тыс. человек, представляющие 73 коллектива из Озерска, Саранска, Новокуйбышевска, Ульяновска, Балашова и городов Пензенской области.

Фестиваль будет проходить в номинациях «Вокал» и «Хореография» среди участников в возрасте до 8 лет, 9–11, 12–14, 15–18 и 19–25 лет, а также в смешанной категории.

В состав жюри войдут постановщик липецкого драматического театра Игорь Сурмий, преподаватель современного танца Государственного театрального института Татьяна Брызгалова из Екатеринбурга, художественный руководитель и главный балетмейстер хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева, руководитель театра русской песни «Ворожея» Элеонора Калашникова из Казани, почетный работник образования РФ, педагог по эстрадному вокалу Елена Солдатова из Москвы, автор современных детских песен Анна Петряшева из Пензы.

20 января состоится торжественное открытие фестиваля, после чего начнутся конкурсные прослушивания вокалистов, которые продлятся и на следующий день.

22 января будут проводиться мастер-классы для участников и руководителей, после чего пройдет финал фестиваля, сообщает управление общественных связей Заречного.
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